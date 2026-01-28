Le conducteur de la camionnette photographiée debout sur les corps des victimes du coronavirus

Les cadavres d’une mère, de sa fille et de leur chien découverts dans leur maison

Les corps sans vie d’une mère, de sa fille et de leur chien ont été retrouvés dans leur maison située rue de la République à Château-Renault, en Indre-et-Loire.

Un membre de leur famille, qui n’habite pas dans le département, n’avait plus de nouvelles de sa soeur depuis plusieurs mois. Inquiet, il a contacté les forces de l’ordre vendredi.

Les gendarmes, arrivés sur les lieux, ont découvert que la boîte aux lettres était pleine avec des courriers datant d’août dernier.

A l’intérieur, les militaires ont retrouvé un premier cadavre au premier étage, puis un second au deuxième étage.

Un des corps a été découvert dans les toilettes avec celui du chien.

Accident, mort naturelle, suicide ou acte criminel ? Une autopsie des deux victimes sera pratiquée.

Source : F D