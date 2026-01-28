Indépendance de la justice…Sonko face à l’appareil judiciaire

Lors de son récent déplacement au Maroc, le Premier ministre Ousmane Sonko a une nouvelle fois placé la réforme de la justice au cœur du débat public. Devant la diaspora, le chef du gouvernement a dressé un constat sans concession, affirmant que les dysfonctionnements judiciaires constituent l’un des freins majeurs au développement de la nation. Pour le Premier ministre, l’absence de réformes structurelles profondes fragilise l’édifice républicain, rendant urgente une transformation radicale de l’institution.

Toutefois, dans une démarche de nuance, Ousmane Sonko a pris soin de ne pas stigmatiser l’ensemble du corps des magistrats. Il a insisté sur le fait que ses critiques visent une fraction spécifique qu’il qualifie de « clergé », pointant du doigt des pratiques qui, selon lui, s’éloignent de l’éthique judiciaire. Ce discours, bien que vigoureux, souligne la volonté de l’exécutif de s’attaquer à ce qu’il perçoit comme des poches d’influence au sein d’une institution pourtant censée être le dernier rempart des libertés.

Au-delà de la critique politique, la question de la justice au Sénégal demeure une préoccupation citoyenne majeure. S’il est vrai que la justice est rendue au nom du peuple sénégalais, elle ne saurait être un instrument sous influence, qu’elle soit politique ou corporatiste. L’équilibre des pouvoirs, pilier fondamental de la démocratie, repose sur une séparation stricte entre l’exécutif et le judiciaire, garantissant ainsi que le droit l’emporte sur l’opportunité politique.

Les attentes des populations sont aujourd’hui très claires : elles aspirent à une justice équitable, transparente et prévisible. Les Sénégalais ne réclament pas une justice de vengeance ou de soumission, mais une institution capable de garantir l’égalité de tous devant la loi. Pour restaurer la confiance rompue entre le justiciable et le juge, il est impératif que le système judiciaire s’affranchisse des pressions extérieures pour se consacrer exclusivement à sa mission régalienne.

Pour passer des paroles aux actes, le nouveau régime dispose d’une feuille de route précieuse : les conclusions issues des Assises de la Justice. Ces concertations nationales ont permis de diagnostiquer les maux qui gangrènent le secteur et de proposer des remèdes concrets. L’application rigoureuse de ces recommandations est désormais le véritable test de crédibilité pour les autorités actuelles, au-delà des joutes verbales.

La mise en œuvre de ces réformes doit notamment s’attaquer à toutes les composantes de la justice. L’indépendance de la justice passe nécessairement par une autonomie. C’est en sécurisant le statut de la justice et de ce qui le rend que l’on garantit l’impartialité de ses décisions, protégeant ainsi le citoyen contre l’arbitraire.

Il est également essentiel de rappeler que le respect de l’autorité du Premier ministre va de pair avec le respect de l’indépendance des juges. Le dialogue entre les institutions doit être empreint de sérénité et de dignité. Si l’exécutif a le devoir d’impulser les réformes, il doit le faire dans un cadre qui préserve la solennité de l’appareil judiciaire, évitant ainsi de fragiliser les piliers sur lesquels repose l’État de droit.

Le Sénégal se trouve à un tournant historique où la refonte de son système judiciaire ne peut plus être différée. La volonté de « rupture » prônée par les plus hautes autorités doit se traduire par une justice performante, dotée de moyens adéquats, mais surtout d’une éthique irréprochable. Seule une approche structurelle, loin des émotions et des règlements de comptes, permettra d’assainir durablement le secteur.

La quête d’une justice juste et équilibrée est un chantier de longue haleine qui exige courage politique et rigueur juridique. En s’appuyant sur les conclusions des assises, le gouvernement a l’opportunité de bâtir une institution solide, au service exclusif de la vérité et de l’équité. C’est à ce prix, et seulement à ce prix, que la justice retrouvera ses lettres de noblesse et jouera pleinement son rôle de régulateur social.

La rédaction de Xibaaru