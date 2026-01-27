Pape Thiaw, Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye ont comparu devant le jury disciplinaire de la CAF (FSF)

Les choses avancent au lendemain de la finale polémique entre le Sénégal et le Maroc. En effet, la FSF a fait l’annonce ce mardi soir via un communiqué alors que la CAF devait statuer sur la question ce mardi. L’instance dirigeante a comparu ce jour devant le Jury Disciplinaire de la CAF suite au rapport établi par les officiels du match ainsi qu’aux réserves formulées par la fédération marocaine.

En plus de la FSF, le sélectionneur national Pape Thiaw, les joueurs Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr ont aussi comparu devant le Jury Disciplinaire de la CAF et ont présenté leurs moyens de défense. La FSF précise que l’instance disciplinaire a mis l’affaire en délibéré dans un délai de 48H fixé par la présidente de Jury.