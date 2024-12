Affaire Samuel Sarr : Le LSS demande sa libération « immédiate »

Pour recouvrer sa liberté, Samuel Sarr, fondateur de West African Energy (WAE), peut compter sur le soutien des membres du Libéralisme Social Sénégalais (LSS). Ces derniers ont publié un communiqué daté ce lundi 26 décembre dans lequel ils exigent sa libération inconditionnelle.

« Samuel Sarr est bien plus qu’un entrepreneur : il est un catalyseur de transformation pour le Sénégal et l’Afrique. Sa détention arbitraire met en péril l’avenir énergétique du Sénégal et compromet la souveraineté économique nationale », ont-ils souligné dans la note.

Dans le même communiqué, ils poursuivent : « nous, membres du Libéralisme Social Sénégalais, dénonçons fermement cette injustice et exigeons : la libération immédiate et inconditionnelle de Samuel Sarr ; la protection des projets stratégiques qui impactent positivement la vie des Sénégalais ; une reconnaissance pleine et entière du rôle de Samuel Sarr dans la construction d’un avenir énergétique durable pour le Sénégal. »

Les soutiens de Samuel Sarr dans ce communiqué reviennent également sur son esprit entrepreneurial. Selon eux, en plus d’être un leader, M. Sarr est un visionnaire pour l’Afrique, comme en témoignent ses réalisations dans le secteur de l’énergie.