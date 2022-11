Affaire Sonko-Adji Sarr : Ce que les Universitaires Républicains demandent à la justice

Le Réseau des Universitaires Républicains (RUR), organe statutaire de l’Alliance Pour la République (APR), en sa qualité de structure d’alerte, de veille et de contribution s’est réuni à l’effet d’examiner l’actualité nationale marquée notamment par le lancement des classes préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE), les instructions du Président de la République relatives à la réduction du coût de la vie et des frais scolaires et le procès Adji Sarr-Ousmane Sonko.

Le RUR salue la pose de la première pierre ainsi que le lancement réussi par le Chef de l’État, Macky SALL des premières classes préparatoires aux Grandes Écoles (CPGE) avec 50 élèves et la remise de distinction à 60 Ingénieurs de l’École Polytechnique de Thiès (EPT).

Le RUR se réjouit des résultats honorifiques de L’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), première en Afrique francophone et 28ème sur le continent selon le classement Edurank, Il félicite par la même occasion l’Université Gaston Berger de Saint-Louis qui s’est faite honorablement illustrée par Madame Mané SECK, Docteur en physique de l’Ecole Doctorale des Sciences et des Technologies de l’UGB, distinguée au Concours international « Ma thèse en 180 secondes » Edition 2022, le jeudi 06 octobre 2022, au Théâtre Outremont à Montréal, au Canada.

Le RUR adresse ses vives félicitations au Président de la République pour cette confiance renouvelée aux Universitaires sénégalais et cette initiative majeure de formation par l’enseignement supérieur, selon les standards internationaux les plus élevés, de nos brillants jeunes bacheliers.

Le RUR félicite chaleureusement M. Sadio MANÉ, une fierté nationale et continentale, premier lauréat du Prix Socratès et 2° au classement du Ballon d’Or, qui consacre encore, une fois, son talent de grand footballeur et ses réalisations sociales importantes en faveur du Sénégal et de Bambaly.

Le RUR exhorte le Gouvernement à renforcer la politique de promotion des sports et de la jeunesse, appelle à une mobilisation nationale en faveur de nous Vaillants Lions du Football, en route vers la prochaine Coupe du Monde de Football au Qatar.

Le RUR remercie le Président de la République pour les subventions conséquentes à l’énergie, l’augmentation des salaires des fonctionnaires et se réjouit en outre du dépôt des conclusions des groupes de travail sur la réduction du coût de la vie.

Le RUR lance un appel au Gouvernement à accélérer le processus décisionnel en vue de la baisse des prix des denrées de première nécessité, du loyer et des frais scolaires supplémentaires, qui grèvent le budget des ménages sénégalais.

Le RUR se réjouit du démarrage des auditions dans l’affaire opposant Adji Sarr et Ousmane Sonko. Le RUR espère que bientôt et dans la sérénité la justice fera toute la lumière sur cette affaire.

Le RUR invite le peuple sénégalais à s’unir autour de l’essentiel qui fait que le Sénégal s’illustre au niveau régional et international par sa politique économique et sociale qui change positivement, chaque jour, le visage du pays et renforce sa renommée mondiale.

Fait à Dakar, le 03 novembre 2022

Professeur Moussa BALDE,

Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation,

Président du Conseil départemental de Kolda, Coordonnateur du RUR.