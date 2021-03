Affaire Sonko : Blaise Pascal Cissé répond à Serigne Modou Bouso Dieng

L’affaire Ousmane Sonko continue de faire couler beaucoup d’encre et de salive. En effet la convocation du leader de Pastef divise l’arène politique. Si d’aucuns demandent au député, dont l’immunité parlementaire a été levée, de répondre à la justice. D’autres par contre sont contre. C’est le cas de Serigne Modou Bousso Dieng. « Tous ceux qui demandent à Sonko d’aller répondre sont des hypocrites », avait déclaré la marabout-politicien. Suffisant pour que Blaise Pascal Cissé réagisse.

Voici la note envoyée à Xibaaru :

» Tous ceux qui demandent à sonko d’aller répondre sont des hypocrites »

Cher Serigne Modou Bousso Dieng

DIEU sait que je ne vous connais pas néanmoins permettez-moi de vous afficher tout mes respects.

Monsieur Dieng

Après avoir défendu mordicus l’innocence de M Sonko par conviction et par objectivité, oui je lui ai demandé d’aller répondre à toute convocation en me basant sur ces belles paroles remplies de sagesse et d’assurance :

[ Dis rien ne nous arrive excepté ce que DIEU a décrété pour nous. Il est notre Seigneur et Maître. En DIEU les croyants auront confiance.] Coran 9:51

Ainsi et pour cela je suis ou fais partie des hypocrites et selon vous .

M Dieng Serigne Touba notre Espoir et Guide avait bel et bien la l’attitude pour se servir de son peuple comme bouclier et ne pas aller répondre à la convocation du tribunal corrompu des comploteurs et des injustes.

Mais il a préféré faire face à ces fausses accusations portées contre sa noble personne .

M Dieng Serigne Touba a choisi de mettre à l’abri son Peuple et de préserver le sang de ses enfants.

M Dieng l’histoire a témoigné que le capitaine Thomas Sankara était bien imprégné du complot perpétré contre sa personne néanmoins il a préféré épargner son peuple.

Thomas Sankara ne s’est jamais servi de son peuple comme bouclier.

M Dieng notre honorable Cheikh Anta Diop n’a jamais appelé à la résistance telle que définie aujourd’hui mais bien il a appelé à la persévérance des idées.

Enfin

M Dieng souvenez-vous qu’au lendemain des évènements du 23 juin avec son lot de mort innocent nous avions présenté 10 milles signatures obtenus dans le cadre de la pétition » Plus jamais ça »

Et depuis lors je me suis engagé à toujours travailler à la préservation du sang de la jeunesse de mon pays .

M Dieng

De la démarche de Cheikhul Khadim, je retiens un enseignement :

Combattre l’injustice mais préserver notre peuple de toute calamité !

Président

Blaise Pascal Cissé