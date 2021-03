Affaire Sonko…Le marabout El. Fansou Bodian parle enfin

Tout le monde ou presque attendait sa réaction dans l’affaire Ousmane Sonko et Adji Sarr qui défraie la chronique depuis plus de deux semaines, El Fansou Bodian, grand marabout de Bignona a enfin parlé ce mardi après-midi.

Le guide religieux a d’emblée eu une pensée pour les victimes du coronavirus durant les 12 derniers mois mais aussi pour les victimes des violences qui ont éclaté dans le pays à la suite de l’affaire de viol qui oppose le député Ousmane Sonko et la masseuse Adji Sarr. El Hadji Fansou Bodian a ensuite rappelé que le Sénégal appartient à tous les sénégalais sans distinction d’ethnie ou de religion. C’est pourquoi il a invité tous à œuvrer pour la paix et la concorde nationale.

Concernant les événements notés dans le pays, l’imam ratib de Bignona invite tous ceux qui doivent intervenir ou qui peuvent intervenir dans ce dossier de faire en sorte que la paix règne dans ce pays car, dira-t-il, celui qui cultive la violence ne peut jamais mesurer jusqu’où cela peut aller.

Et si les gens ne calme pas le jeu dès maintenant, les lendemains peuvent être sombres va-t-il ajouter. C’est pour cette raison qu’il invite tous à la retenue et à agir avec la raison sans passion. Le marabout s’est aussi prononcé sur les manifestations et la violence notée pour dire que la manifestation est un droit garanti par les lois de ce pays mais il invite les manifestants notamment les jeunes à arrêter de le faire avec violence.

Pour lui, l’on peut dire ce qu’il pense sans détruire le bien d’autrui ou le bien public car, rappelle-t-il, certains dont les biens sont détruits n’ont rien à voir avec ce qui se passe. Le marabout a enfin prié pour la paix et la cohésion nationale.

L.Badiane depuis Bignona pour Xibaaru