Affaire Adji Sarr – Ousmane Sonko : Haro sur ces opposants rétrogrades et populistes

Depuis plus de deux semaines, l’affaire opposant Adji Sarr à Ousmane Sonko défraie la chronique au Sénégal, pays où les opposants et leurs acolytes sont devenus les champions de la manipulation.

Cette affaire montre à quel point les mentalités sont arriérées, sexistes. On traite cette femme, en l’occurrence Adji Sarr, de tous les noms d’oiseaux parce qu’elle a accusé – à tort ou à raison – Ousmane Sonko de viol. Pourtant, dans la plupart des démocraties, les affaires de cette nature nous appellent à la prudence. En pareille circonstance, seul le juge pourra nous édifier sur l’affaire et non le discours de certains hommes et femmes obsédés par le pouvoir et les positions. Il n’est pas étonnant de voir des opposants et anarchistes défilés chez Sonko pour lui apporter un soutien, mais nous ne devons accepter que l’autorité de l’État soit bafouée avec des appels à la violence et à la haine. L’autorité de l’État doit régner partout sur le territoire national. Il y va de notre sécurité et de la survie de l’État-nation. Les menaces de mort, les intimidations, les saccages de biens privés et publics ne peuvent être tolérés dans un Etat de droit.

Évoquer un complot ou accuser le président de la République dans ce feuilleton est également ridicule et ne repose sur aucun fondement. Les populistes évoquent à chaque fois la théorie du complot pour manipuler les opinions publiques et faire passer leurs idées sur fond de démagogie.

Ce populisme est devenu une réelle menace pour les fondements de notre démocratie. Dans la mesure où les adeptes de cette ligne de conduite respectent très peu de choses. En effet, ils méprisent les règles démocratiques et les institutions, dénoncent les élites alors qu’ils en font partie et excitent les haines. En vérité, ils fondent leurs discours sur la manipulation et la violence pour satisfaire leurs ambitions personnelles.

In fine, en appelant ouvertement les jeunes de sont parti à l’insurrection et à la violence, Ousmane Sonko, lequel refuse de répondre à une convocation judiciaire après la levée de son immunité, crée un précédent dangereux. Le président de la République garant de l’équilibre des institutions et du fonctionnement de notre système démocratique doit continuer à rester ferme sur les principes sécuritaires et à exercer avec ardeur l’autorité de l’État.

Dr Souleymane S. Diallo, chargé des élections APR France