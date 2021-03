Affaire Sonko…Évitons l’épisode Khadim Bousso

Restons Agile et gardons la mesure, en mémoire de Khadim Bousso

Les sénégalais se réjouissent de proclamer que le Sénégal est un pays de paix, de croyants, de dialogue, d’intellectuels et une référence pour les autres pays de la sous-région, de l’Afrique et même du monde. Cette autoglorification cache une certaine fierté et la conviction d’être au-dessus des contingences qui minent les autres pays, tels que les conflits ethniques, religieux, politiques, guerres civiles et consorts.

Cela est certainement dû à une certaine agilité intellectuelle et sociale qui nous a permis de les éviter. Les sénégalais sont capables d’improviser, de réévaluer leurs positions de déplacer la normalité si nécessaire pour occuper une position plus pratique et plus adaptée aux situations qu’ils rencontrent.

Cette agilité, nous en avons besoin dans l’affaire Ousmane Sonko Adji Sarr, sans compromettre nos principes, étant entendu qu’agilité ne veut pas dire compromission ou rejet des normes nécessaires. Elle consisterait ici à prendre le temps, à donner le temps aux divers protagonistes de reprendre leur souffle, de réévaluer leur positions, leur approche, leurs méthodes sans compromettre les objectifs.

Ce qui aujourd’hui pose problème c’est bien l’urgence, l’empressement, la tension et le face à face, la posture de défiance, le supposé contexte de combat mortel ou l’un doit mourir que l’autre survive. Quel est l’enjeu de cette urgence qui ne donne pas plus de sérénité dans une affaire qui en exige bien.

Enquêter, Instruire, Rendre justice, Innocenter, Culpabiliser sont nécessaires pour la sérénité de la société, mais cela doit se faire aussi dans la sérénité. La tension est ici un facteur négatif, nourrie par les suspicions, accusations, partis pris, enjeux politiques, institutionnels, économiques, sociaux, démocratiques, sanitaires, judiciaires, sécuritaires, tous en même temps. C’est un peu trop.

Il faut commencer par redéfinir le temps de cette affaire sur une longueur qui lui enlève son urgence. Il faut permettre aux esprits de souffler et aux énergies gonflées de se dégonfler. Il faut réinitialiser, sans changer les faits. Cela permettra de garantir leur traitement Judicaire dépassionné sereinement.

Cette intelligence de situation, nous en sommes capables, nous sénégalais. Nous pouvons nous extraire de cette accélération politico judiciaire parce que nous contrôlons les pédales de commande de cette vitesse. Il nous suffit de décider de le faire pour ralentir, sans quitter le véhicule. Quel que soit notre empressement à arriver à bon port, les virages nécessitent de ralentir d’abord pour négocier les tournants abrupts. L’empressement n’est pas une justification pour faire un accident.

C’est cet empressement qui a précipité la mort de Khadim Bousso. Quelle urgence y avait-il à l’arrêter ? Quelle urgence à dégoupiller des grenades contre des personnes qui s’opposent à une arrestation ? Avons-nous besoin de convaincre que force doit toujours rester à la loi ? La force n’est pas la violence. La force c’est la capacité de parvenir à ses fins sans pour autant y perdre son âme et des vies précieuses.

Les sénégalais ne connaissent pas tous Khadim Bousso. Mais s’il leur était donné de reprendre, ils auraient demandé de ne point s’empresser. Sont-ils plus ou moins intelligents ou soucieux de la vie et de l’Etat de droit que ceux qui ont décidé de se saisir de Khadim Bousso manu militari ? Citoyen sénégalais, chef de famille connu, ni trafiquant de drogue, ni terroriste, ni ennemi de l’Etat, ni insurgé, Khadim Bousso ne méritait pas cet accident funeste. Son exemple devrait au moins servir de lumière.

Restons agile, Gardons la mesure. Nous sommes libres de régler nos problèmes dans la sérénité. Nous n’avons personne à convaincre de quoi que ce soit. Nous savons comment y parvenir dans la paix. A quoi sert l’Etat de droit et la loi si n’est pour la paix. A quoi sert l’Etat de droit sans la paix. Salam.

L’arrestation assassinat d’Ousmane Sonko trouverait une conjonction d’intérêts favorablement accueillie par des multinationales pétrolieres, des autorités au sommet et les forces protectrices du fcfa. Autant dilater les coeurs et reprendre son souffle. C’est le temps qui manque le moins.