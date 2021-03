Affaire Sonko : Mes Dior Diagne et Papa Samba Sao risquent gros

Le Barreau du Sénégal est éclaboussé par l’affaire de mœurs opposant Ousmane Sonko à Adji Sarr.

Le Conseil de discipline doit juger le différend suite à une plainte de Me Dior Diagne contre Me Papa Samba So. En matière disciplinaire, détaille Le Soleil, les deux robes noires encourent des sanctions. Elles peuvent aller du blâme, à l’avertissement, à la suspension temporaire, et jusqu’à la radiation.

Si c’est une procédure pénale, les avocats bénéficient d’un privilège de juridiction. S’il s’agit de délit de droit commun, ils sont jugés devant la Cour d’appel, rapporte le quotidien national.