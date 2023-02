Affaire Sweat Beauty : Les avocats de Sonko à la barre de la Chambre d’accusation

C’est ce jeudi que la chambre d’accusation va se pencher sur la requête des avocats de Ousmane Sonko. Leur objectif : parvenir à l’annulation de l’ordonnance du doyen des Juges qui a renvoyé Ousmane Sonko devant les chambres criminelles, dans l’affaire Sweet Beauté.

Vendredi dernier, les avocats du leader de Pastef ont été informés que leur requête, visant l’ordonnance du doyen des Juges, sera appelée à la barre de la Chambre d’accusation ce 9 février. Aujourd’hui jeudi, ils vont croiser le fer avec le parquet général qui va défendre la position du parquet et, donc, du doyen des juges en demandant l’irrecevabilité de la requête.

En effet, le 17 janvier, le doyen des juges avait mis en accusation puis renvoyé Ousmane Sonko et Ndèye Khady Ndiaye devant les Chambres criminelles pour viol et menaces de mort, incitation à la débauche, diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs et complicité de viol (2ème). Ce, à la suite du réquisitoire du parquet en date du 30 décembre 2022.

La requête des avocats du leader de Pastef vise à déclarer la nullité de la procédure dans l’affaire Sweet Beauté et donc de la décision du doyen des Juges. En effet, la chambre d’accusation examine la régularité des procédures qui lui sont soumises. Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l’acte qui en est entaché et, s’il y échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure.