Affaire viol : Adji Sarr a menti et…Sonko a aussi menti

L’affaire de « viols répétitifs » dans laquelle Ousmane Sonko est mêlée fera encore couler beaucoup d’encre. Dans cette affaire, Adji Sarr a menti et…Ousmane Sonko aussi a menti. Dans cette affaire, vu le passé sulfureux de la jeune fille, il serait difficile de croire au viol. C’est pourquoi d’ailleurs, il est aisé pour ses détracteurs de tirer sur elle. Même sa patronne s’y est évertuée, en soutenant qu’elle avait déjà licencié une première fois Adji Sarr pour des pratiques peu orthodoxes. Voilà des choses qui ne plaident guère en sa faveur. Et là, on pourrait dire que la fille Adji Sarr a menti.

Elle peut cependant n’avoir pas totalement menti, car même s’il n’y a pas eu viol, il ne pas faut écarter la thèse qu’il ait eu quand même contact et « sexe » qui aurait pu exister entre deux adultes consentants. Et si, c’est à ce niveau, c’est Ousmane Sonko qui ment. Car, ceci voudrait dire que Ousmane Sonko connaissait cette masseuse « aux mœurs légères » et que tous les deux profitaient des séances de massage dans ce salon de beauté.

Le fait que le leader du Pastef se rende dans le salon de beauté à une heure où c’est le couvre-feu paraît suspect. Pourquoi, se rendait-il incognito à ce salon ? Ousmane Sonko a évoqué qu’il ne pouvait se rendre auprès d’un kinésithérapeute pour ses massages qui lui ont été prescrits par son médecin compte tenu de la cherté du tarif appliqué. Pourtant, selon un ancien parlementaire que nous avons interrogé, les frais médicaux des députés ainsi que ceux des membres de leur famille sont entièrement pris en charge par l’Assemblée nationale. Donc, là aussi, c’est un autre argument livré par Ousmane Sonko qui est en train de s’effondrer.

Le leader de Pastef soutient également, qu’à chaque séance de massage, c’étaient Adji Sarr et une autre de ses collègues qui se chargeaient de lui. Pourtant, cette dernière aurait déclaré avoir laissé à un moment, seuls, Ousmane Sonko et Adji Sarr dans la pièce où se déroulait le massage. Encore, un autre indice qui rend suspect cette affaire. Alors à qui profitent les mensonges des deux « tourtereaux » ?

La rédaction de Xibaaru