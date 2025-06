Affaire WAE : Les avocats de Samuel Sarr contestent son renvoi en correctionnelle

L’affaire West African Energy (WAE) connaît un nouveau rebondissement. Samuel Amète Sarr, par le biais de ses avocats, a officiellement déposé une requête auprès de la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de Dakar. Ces derniers veulent obtenir l’annulation de l’ordonnance de renvoi en police correctionnelle qui le concerne et, par la même occasion, que la chambre d’accusation évoque l’affaire.

Dans cette affaire, Samuel Sarr est visé par une accusation d’abus de biens sociaux. Cette plainte émane de Moustapha Ndiaye, ancien Président du Conseil d’Administration de WAE. L’accusation se fonde sur un rapport du cabinet Mazars, dont les conclusions ont été contestées par un autre rapport commandité par WAE auprès du cabinet Racine.

Samuel Amète Sarr avait été placé sous mandat de dépôt le 28 novembre 2024. Malgré cette situation, les activités de WAE se poursuivent. La centrale électrique, projet d’envergure d’un coût global de 283 milliards de francs CFA et dont le taux de réalisation atteint 95%, a été mise en service le 5 mai 2025, injectant déjà 127 MW dans le circuit de la SENELEC. Sa capacité de production est de 366 mégawatts.

La défense de M. SARR, assurée par trois avocats, articule sa demande d’annulation autour de plusieurs points fondamentaux, dénonçant des violations des droits de la défense et du Code de Procédure Pénale (CPP) :

Violation du délai d’instruction : L’ordonnance de renvoi en police correctionnelle, rendue le 2 juin 2025, est intervenue au-delà du délai légal de six mois imparti pour l’instruction du dossier.

Non-respect de l’Article 169 du CPP : L’ordonnance de clôture de l’instruction a été communiquée le 16 mai 2025. Conformément à l’Article 169 du CPP, la défense dispose de trois jours pour faire des observations. Les avocats de M. SARR ont reçu l’avis de communication le 19 mai 2025, fixant l’expiration du délai au 22 mai 2025. Or, le Parquet a rendu son réquisitoire de renvoi le 22 mai 2025, agissant ainsi « en marge de la légalité » et avant la fin du délai d’observation.

Non-respect de l’Article 177 du CPP : La défense soutient que M. SARR n’a pas été informé de l’ordonnance de clôture à son domicile, comme l’exige l’Article 177 CPP, mais « au pavillon spécial », ce qui constituerait une irrégularité.

Mauvaise appréciation de l’expertise judiciaire : Une expertise judiciaire, diligentée par le magistrat instructeur lui-même, a conclu dans son rapport définitif du 20 janvier 2025 à l’absence de préjudice aux biens de West African Energy.

La défense estime que le magistrat instructeur n’a pas tenu compte de cette conclusion, basant son instruction «exclusivement à charge» sur le rapport contesté du cabinet Mazars et ignorant l’expert qu’il avait pourtant désigné. En conséquence de ces arguments, Samuel Amète Sarr sollicite de la Chambre d’Accusation d’ «annuler l’ordonnance de renvoi du 2 juin 2025 pour violation des dispositions substantielles des Articles 166, 169 et 177 du CPP. D’évoquer l’affaire et procéder à des suppléments d’information, conformément aux dispositions des Articles 194, 195, 197 et 198 du CPP», lit-on dans un communiqué parvenu à la rédaction de Xibaaru.

La requête, déposée par Maître Baboucar Cissé, souligne la volonté de la défense de garantir le respect du principe de droit et l’équité du procès pour l’ancien ministre sous le régime de Abdoulaye Wade.