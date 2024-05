Affectation du général Kandé : Un historien fait une analyse critique du décret

Manque d’expérience ou règlement de compte ? Analyse critique d’un bizarre décret de Diomaye

Le pouvoir est capable des pirouettes les plus spectaculaires. Le discours du duo Diomaye – Sonko est en train de changer sous le regard spectaculaire de plusieurs Sénégalais. L’histoire nous a appris que la présidence à deux est une véritable gageure. On connaît comment avaient fini le couple Mao – Tsé – Toung – Len – Piao, Léopold Sedar Senghor – Mamadou Dia, dans le monde contemporain, le couple de fer, Poutine – Medvedev et le couple argentier Aziz – Ghazwani. A quoi joue Diomaye ?

En effet, s’agissant de ce bicéphalisme au sommet de l’Etat, Sonko et Diomaye doivent faire preuve de sagesse. On ne peut pas changer un système en entamant un mandat présidentiel avec des anomalies plus pires que le système. Exiler ce bon, grandissime et valeureux général Souleymane Kandé en Inde est un signe de règlement de compte. Lui qui avait beaucoup contribué à l’apaisement des tensions sociales lors des manifestations de 2022 et 2023. La politique de règlement de compte retarde le développement d’un pays. C’est bien de changer quand ça ne marche pas, mais on ne change pas une équipe qui gagne. Le général Souleymane Kandé et son équipe sont en train de faire un travail exceptionnel en Casamance pour résoudre définitivement cette vieille crise politique. Ce décret n’a aucune pertinence, au – delà d’une simple affectation, il rétrograde et humilie le général Kandé. En réalité, ce sont les colonels et les lieutenants qui doivent être nommés comme rattachés militaires d’ambassades. Plutôt que de s’attarder à des politiques de règlement de compte, il serait mieux de régler les urgences de l’heure (chômage des jeunes, cherté de la vie…)

En plus d’être un règlement de compte, ce décret présidentiel met à nu l’amateurisme du jeune président Diomaye Faye. Il est vrai qu’il n’est l’unique soldat sénégalais capable d’assumer ce rôle, l’idéal est de le laisser continuer ce grand travail qu’il abat dans la zone sud. Lui qui est à l’origine de la fuite des membres du maquis, en occurrence leur chef Salif Sadio. Le peuple sénégalais aime le général Souleymane Kandé, parce qu’il a ce désir ardent de voir un retour définitif des réfugiés casaçais, et donc l’instauration d’une paix définitive en Casamance.

En attaquant ce décret à la cour suprême, le général a le soutien du peuple sénégalais. Sa démarche est à soutenir, dans la mesure où le Président de la République, malgré qu’il est le chef suprême des armées, ne peut pas déclarer une guerre sans le consentement de la majorité des députés (article 70 de la constitution). Comme quoi, nous sommes dans une République.

Vivement le soutien du peuple sénégalais à l’égard du général Souleymane Kandé dans sa démarche d’attaquer ce décret illégal à la cour suprême ! Qu’elle soit une issue heureuse le général !

Moulaye Bacary Tamba

Historien