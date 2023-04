Affrontements entre pêcheurs : Un député interpelle Macky Sall

La situation entre Guet Ndar et Kayar qui dégénère de plus en plus, depuis quelques jours et qui a fait un mort, ne laisse pas indifférents les représentants du peuple. Très préoccupé par cette situation, le député Abba Mbaye interpelle le gouvernement sur la question, nous dit Bes Bi.

« Il ne faut pas se leurrer, cette situation préoccupante n’est qu’une des multiples conséquences de la crise profonde que traverse le secteur de la pêche », a-t-il dit. Toutes choses qui font que le parlementaire a invité « le président de la République à convoquer en toute urgence un Conseil présidentiel sur le secteur avec des mesures fortes comme le gel des licences de pêche ainsi que les activités des bateaux étrangers battant pavillon Sénégal ». Parce que, selon lui, « la crise du secteur est sérieuse ».