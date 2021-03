Afrique du Sud : Un homme dévoré par deux lions

Un pisteur de 27 ans, qui faisait des repérages dans une réserve animalière en Afrique du Sud, a été dévoré par deux jeunes lions mâles ce samedi. C’est ce qu’ont annoncé la police et l’autorité nationale responsable des parcs.

Malibongwe Mfila recherchait les emplacements de lions et d’éléphants samedi pour pouvoir conseiller des guides pour leurs prochains safaris dans cette réserve montagneuse de la province du Limpopo (nord-est). Il aurait arrêté sa voiture et décidé d’en descendre, pour une raison encore inconnue, et de continuer ses recherches à pied. Là, « il a soudainement été attaqué par deux lions », a précisé un général de la police de Limpopo, Motlafela Mojapelo.

Les deux lions abattus

« Une autre personne qui conduisait à l’intérieur du parc a remarqué que ces lions dévoraient le mort et a alerté le responsable du parc », a-t-il ajouté. Quand les « rangers », les garde-forestiers du parc, sont arrivés sur place, ils ont tiré et tué les deux mâles qui dépeçaient toujours leur proie. Selon le général Mojapelo, c’est la procédure en pareil cas. « Si des lions se comportent ainsi, ils peuvent évidemment répéter ce comportement », or ils ne manquent a priori pas de nourriture dans ce parc en plein été austral.

L’autorité des parcs, SANParks, a confirmé que les deux lions avaient été tués immédiatement pour être autopsiés et que cet incident avait « bouleversé » les équipes. Le pisteur travaillait pour une cabane-hôtel de luxe située dans le parc national Marakele, qui s’étend sur 67.000 hectares, à quelque 250 km au nord-ouest de Johannesburg.