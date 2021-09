Afrobasket féminin : Les équipes qualifiées pour les quarts de finale connues

Le Sénégal, le Nigeria, le Cameroun et le Mali se sont qualifiés directement pour les quarts de finale de l’Afrobasket féminin, prévus jeudi au Palais des sports de Yaoundé (Cameroun). Les huit autres nations qui participent à la compétition, à savoir le Kenya, le Mozambique, l’Angola, le Cap-Vert, l’Égypte et la Tunisie, disputeront mercredi un tour qualificatif pour déterminer les quatre autres équipes qui compléteront ce tableau.

Pour les quarts de finale qu’elles vont jouer jeudi, les Lionnes vont rencontrer le vainqueur de la confrontation entre le Kenya et le Mozambique. Les protégés de l’entraîneur Moustapha Gaye ont enregistré deux victoires en autant de sorties en phase de poule. L’ailière Yacine Diop et ses partenaires ont dominé respectivement la Guinée et l’Egypte.

Onze fois championnes d’Afrique, les Lionnes du Sénégal, équipe la plus titrée du continent africain, n’a plus remporté le titre continental depuis six ans. Le Sénégal avait battu le Cameroun lors de son dernier sacre en 2015, à Yaoundé.

Les quarts de finale sont prévues jeudi et les demi-finales vendredi. Le match pour la troisième place du podium et la finale auront lieu dimanche 26 septembre.

Avec APS