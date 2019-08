Afrobasket : Le Mali rejoint le Nigeria en demi-finale

Les Aigles Dames du Mali ont eu chaud ce jeudi à la Dakar Arena contre la Côte d’ivoire, remportant le derby ouest-africain en quart de finale de l’AfroBasket féminin 2019 sur le score de 60-51. Les Maliennes rejoignent ainsi les D’Tigress du Nigéria pour le grand choc tant attendu avant la finale. Ce sera la deuxième fois d’affilée que les Aigles Dames vont faire face aux championnes d’Afrique qui les avaient battu d’un petit point il y a deux ans à Bamako.

Opposées aux Éléphantes de la Côte d’ivoire, cinquièmes de l’AfroBasket féminin 2017, les maliennes se sont passées par tous les états avant d’avoir le dernier mot au terme d’un quatrième quart temps irrespirable.

Dans ce duel ultra serré, le Mali devra remercier le trio Touty Gandega (15 points), Meiya Tirera (14 points) et Djeneba Ndiaye (13 points) qui malgré un pourcentage au tir en dessous de la moyenne a reussi à répondre aux nombreuses offensives des ivoiriennes.

Jusqu’à là impressionnante, l’ivoirienne Djefarina Diawara a passé une soirée difficile face aux maliennes, se contentant de 6 points et 6 rebonds. Une performance loin de ses standards habituels. Kani Kouyaté n’a pas non plus été adroite aux tirs (1/6) même si elle a inscrit 13 de ses 15 points sur la ligne des lancers francs. Sa soeur Mariam Kouyaté a pour sa part frôlé le double-double (10 points et 8 rebonds) avec un vilain 4/15 aux tirs.

La prochaine étape des maliennes sera face aux redoutables nigérianes en demi-finale