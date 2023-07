AIBD : Gros malaise entre Doudou Kâ et Abdoulaye Dièye

La crise couve à l’AIBD. D’après L’Observateur, le DG de l’AIBD est en conflit ouvert avec son ministre de tutelle. Des actes d’insubordination ou de défiance de l’autorité d’une part et d’autre part, une volonté de caporaliser er de s’immiscer dans la gestion de son subordonné.

Entre le ministre des Transports aériens, Doudou Kâ et le Directeur général de l’Aéroport international Blaise Diagne (Aibd Sa) Abdoulaye Dièye, la fracture est d’une telle profondeur que la bataille se fait même parfois par presse interposée. Des recrutements «sauvages et complaisants» dont ceux d’un «bongoman» et du fils d’un célèbre communicateur traditionnel avaient été dénoncés.

Une situation qui émeut au plus haut niveau au point que le chef de l’Etat, Macky Sall, intervienne pour des rappels à l’ordre ou à la raison. D’après des informations de L’Observateur reprise par Senenews, le Président Sall a discuté avec chacun d’entre eux de la nécessité de respecter les règles, non sans exiger le respect de l’autorité et de la «séparation des pouvoirs».

Ce malaise est la manifestation visible d’une crise qui s’est installée depuis la nomination de Abdoulaye Dièye à la tête de l’Aibd. Mais tout est parti le jour de la passation de service quand le nouveau Dg a trouvé, dans la pile de documents, un arrêté qui dépouille la structure de presque tous les pouvoirs.

D’après des confidences faites à L’Observateur, «le Dg sortant a voulu transférer tous les projets au ministère où il venait d’être nommé. Ce que son remplaçant a refusé». Et c’est le début des incompréhensions. L’on se plaint également de la tendance de Doudou Kâ à vouloir donner des ordres au Dg et suivre lui-même la gestion des projets de l’Aibd. «C’est comme s’il voulait être Dg et ministre en même temps», s’énerve-t-on dans l’entourage de M. Dièye.