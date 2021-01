L’alerte est lancé et les usagers de la VDN 3 sont avertis. Il y’a un grand risque d’accident sur la chaussée de la VDN à hauteur de la sortie de la plage des Hamo à Guédiawaye. En effet, un banc de sable venant de la mer est presque sur une bonne partie des deux voies et si les automobilistes n’y prêtent pas attention il peut être cause d’accident.