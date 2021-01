« Le Couvre-feu est le principal vecteur de propagation du virus », selon Thiat

Le coronavirus continue d’étendre ses tentacules au Sénégal. Et pour freiner son ascension, les autorités avaient décrété l’état d’urgence assortit d’un couvre-feu. Mais le rappeur et activiste Thiat est formel: la décision du Président Macky Sall de prolonger le couvre feu n’est par opportun.

« Au contraire, cette décision est le principal vecteur de propagation du virus », a indiqué, sur les ondes de la RFM, le membre du mouvement « Yen a marre ». Pour lui, les autorités gagneraient à responsabiliser la population en la sensibilisant au lieu de vouloir les enfermer.

Et selon Thiat, la stratégie du gouvernement ressemble plus à du tâtonnement. « Le plus important c’est de faire des tests de masse pour connaitre combien de sénégalais ont choppé le coronavirus afin de pouvoir isoler la maladie », préconise-t-il.