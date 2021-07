Alerte…des individus utilisent de faux test-covid

L’Institut de Recherche en Santé, de Surveillance épidémiologique et de Formation (Iressef) alerte. Des individus utilisent actuellement « de faux résultats de tests comportant le nom et le logo de l’Iressef. » Une situation que le Pr Souleymane Mboup et ses collaborateurs déplorent. « Des investigations sont actuellement menées par les forces de l’ordre et de sécurité », annoncent-ils.

L’Iressef assure qu’il ne proposera en aucune manière un résultat de test négatif moyennant une quelconque rétribution. Ils invitent donc les voyageurs et patients, sous la prescription d’un test covid, à rester vigilants et à se rendre aux sites dédiés.