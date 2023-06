Alerte météo…de la pluie attendue dans les localités Est et Sud du pays

Dans son bulletin de ce jeudi, l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie a indiqué qu’au courant des prochaines 24 heures, des activités pluvio-orageuses sont prévues sur les localités Est (Matam, Bakel et Tambacounda), Sud (Casamance et Kédougou), Centre (Kaffrine, Kaolack, Fatick) et probablement Diourbel, Dakar et Thiès. »

D’après l’ANACIM « Ces manifestions pluvio-orageuses, faibles à modérées débuteront dès cette soirée sur les régions Est et Sud et intéresseront progressivement durant cette nuit les zones Sud-ouest et Centre. »

De même, ajoute la météo « Dakar et environs risqueront d’être touchées plus tard dans la nuit et dans la matinée du Vendredi. »

Cependant « La chaleur sera de mise à l’intérieur du pays particulièrement dans les localités Nord-est, Centre et Est où les températures maximales journalières oscilleront entre 40 et 43°C.

Les visibilités seront globalement bonnes », ont précisé les prévisionnistes.

Par ailleurs, souligne-t-on « Les vents dominants seront du secteur Ouest à Sud-ouest avec une intensité faible à modérée sur le pays. »