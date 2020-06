Alerte Météo : Des pluies attendues dans…plusieurs régions centre

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce des ‘’des pluies et des orages’’, dans les régions centres comme Diourbel, Fatick et Kaolack , dans la nuit de ce samedi au dimanche matin.

Et selon l’Anacim ceci pourrait aboutir à ‘’des risques de débordement’’ de pluies sur Dakar, Thiès et Linguère.