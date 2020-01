Alerte Météo : Vents forts de 40km/h…sur la Casamance

Des vents momentanément forts et pouvant atteindre ou dépasser 40 Km/h souffleront sur la Casamance (sud) entre vendredi soir et la mi-journée du samedi, a annoncé l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM)

Dans un bulletin météorologique spécial (BMS) rendu public, l’agence nationale de la météorologie indique notamment que des « vents momentanément assez forts de secteur Nord peuvent atteindre ou dépasser 40 km/h sur la Casamance à partir du Vendredi à 23 heures jusqu’au Samedi à 12heures’’

Dans le même temps, l’ANACIM a lancé une alerte de houle dangereuse de secteur nord-ouest pouvant atteindre ou dépasser 2, 5 mètres au large et à 50 km de la Casamance à partir du dimanche à 18heures jusqu’au lundi à 09heures

Par conséquent, l’Agence appelle à ‘’une vigilance absolue’’, soulignant que « les phénomènes dangereux d’intensité exceptionnels peuvent occasionner des accidents en mer et des inondations côtières ».