Alerte…Risque de pénurie de gaz à quelques jours de la Tabaski

Malgré les mesures prises, les risques d’une pénurie de gaz butane persistent à quelques jours de la Tabaski. Selon Bès Bi le jour, des fuites constatées depuis le 17 juin dernier dans le pipeline de la Société africaine de raffinage (Sar) sont à l’origine du problème. Pour ne rien arranger, signale la source, un incendie s’est déclaré, lors des réparations, blessant un agent externe à la Sar. Même si le feu a été vite maîtrisé, il a fallu “arrêter le pompage” pour réparer les dégâts.

A la Sar, on tente de minimiser, en évoquant “un petit problème de calibre entre le butanier et le pipeline”. Mais, “tout est rentré dans l’ordre. Il n’y a pas d’inquiétude à se faire sur la distribution car nous avons un stock de plus de deux semaines”, assure-t-on. Sauf que contredit un interlocuteur du journal : “Le principal problème est que le pipeline, un Dn de 8 pouces, est très vétuste. Il aurait dû être changé depuis son installation au début des années 80.”

Et, « loin des deux semaines » annoncées par la Sar, on ne serait plus qu’à « 4 ou 5 jours de stock », à l’approche de la Tabaski, qui est une période de grande consommation.