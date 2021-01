Alerte…Un individu se fait passer pour un inspecteur des Impôts et Domaines

La Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) informe qu’elle a reçu des signalements provenant d’usagers victimes de tentatives d’arnaques. En effet, un individu se présentant comme un « Inspecteur des Impôts » envoie des mails et émet des appels téléphoniques à des fins frauduleuses. Le plus souvent, le prétexte utilisé est la réclamation d’arriérés d’impôt ou la proposition de facilités pour l’acquisition de terrains ou l’accélération des procédures en instance dans les services des impôts et des domaines. La vraisemblance des manœuvres utilisées est de nature à tromper la vigilance d’honnêtes citoyens.

Les mesures nécessaires sont prises pour mettre cet individu, et ses éventuels complices, hors d’état de nuire.

À toutes fins utiles, la DGID tient à rappeler aux contribuables, que, ce jour, les plateformes d’interaction avec les usagers pour la télé-déclaration et le télépaiement des impôts et taxes sont exclusivement ainsi répertoriées :