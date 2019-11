Récemment, Alexandre Benalla a publié un livre avec des anecdotes croustillantes et particulièrement intimes sur le couple présidentiel. C’est ainsi que nous découvrons Emmanuel et Brigitte Macron sous un jour nouveau, plus proche et plus humain ! D’ailleurs, l’ancien garde du corps semble terriblement nostalgique en se souvenant de la première dame.

Alexandre Benalla : le livre événement

Après avoir fait l’objet des gros titres pendant des semaines, Alexandre Benalla revient sur la scène médiatique mais avec son livre : Ce qu’ils ne veulent pas que je dise. Et à l’intérieur, on trouve des anecdotes aussi surprenantes que croustillantes concernant le couple présidentiel. Par exemple, l’ancien garde du corps dresse un portrait de la première dame particulièrement admiratif pour ne pas dire nostalgique.

« Elle connaît les prénoms de chacun, sait qui fait quoi et fait preuve d’une immense bienveillance à l’égard de tous, y compris et surtout des bénévoles », raconte-t-il au sujet de la tournée présidentielle. Et il ajoute : « elle arrive, souriante, laissant dans son sillage un nuage de bonne humeur. »

Toujours très proche du couple présidentiel

Alors évidemment, entre-temps, beaucoup d’eau a passé sous les ponts. Notamment avec cette triste affaire où Alexandre Benalla se retrouve soudain à devenir persona non grata ! Pire, il a même fait trembler l’Élysée avec de lourds secrets défense. Mais finalement, dans son livre, on se rend plutôt compte de son attachement au couple présidentiel et notamment à la première dame. Décrite comme toujours en train de « plaisanter et rire », l’ancien chef de la sécurité a tenté par tous les moyens de renforcer sa sécurité.

D’ailleurs, il a été l’un des premiers à prendre sa défense lors du tweet assassin d’un proche de Jair Bolsonaro ! « Vous n’êtes qu’un imbécile ! Il semble que votre cerveau est semblable à celui d’une poule. On se demande en quoi tu es bon ? Pour votre information, le cas de l’Amazonie est un problème à l’échelle de l’humanité. Être dans une cage est le meilleur endroit pour vous. Au lieu de dire des conneries, répondez à mon invitation. Êtes-vous prêt pour un octogone à Paris ? »