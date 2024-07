Alioune Ndao Fall : « Les Apéristes authentiques resteront pour garder la vieille maison »

Des Officiers aux Soldats de première classe de l’Armée mexicaine : Les Apéristes Authentiques resteront pour garder la Vieille maison (Par Alioune Ndao Fall)

Les activités politiques présentement au Sénégal, sont encore relatives non seulement à la défaite impossible du candidat de BBY, mais aussi à la débandade politique des éternels candidats à la candidature. Et au milieu de l’immense confusion qu’offre cette situation, nul ne saurait dire, quels seront dans un futur très proche, les principaux acteurs politiques qui échapperont à une noyade politique certaine dans une mer en pleine tempête. Hier des inconditionnels du Président Macky SALL et fervents défenseurs de BBY, aujourd’hui, avec la perte du pouvoir, non seulement ils quittent le NAVIRE avec fracas, mais, tels des snipers tapis sur les cimes des arbres et dans l’ombre du pouvoir, ils tirent sur tout ce qui bouge dans leur ancienne demeure. Dieu du ciel que la politique se révèle de plus en plus cruelle dans notre monde moderne !

Compagnons d’un moment, sachez que : de l’Officier au Soldat de première classe de cette Armée mexicaine, les Apéristes Authentiques resteront pour garder la Vieille maison qui vous a tant donné. C’est le cas de le dire ici et maintenant. Car nous sommes convaincus que notre engagement depuis le 1er décembre 2008 ; notre militantisme pour un Sénégal émergent ont incontestablement contribué au large développement à tous les niveaux de notre cher Sénégal. D’ailleurs aucun parmi vous ne l’a jamais contesté, de même que les actuels tenants du pouvoir. Et nous sommes plus que convaincus, jusqu’au fond de nous-mêmes, que, pendant que vous irez courir l’aventure, il faut que des soldats restent pour garder notre armée mexicaine.

Nous sommes convaincus qu’en ce moment il y’a une question plus pressante que de savoir si l’Apr sera unie ou ne le sera pas. C’est la question de savoir si l’Apr sera toujours un parti qui a vocation à gouverner ou ne sera le pas ? Pour répondre à cette question, je vous renvoie au Bilan extraordinaire réalisé par sa gouvernance sous la direction du Président Macky Sall en collaboration avec la plus grande Coalition BBY. Du jamais vu depuis que le Sénégal est indépendant. “Ce sont les principes qui mènent le monde, sans que le monde sache par qui il est mené”. Ernest HELLO….

Le Président Macky Sall en est un véritablement. L’Apr et son président ont été une chance pour chacun et chacune d’entre vous. Puisqu’ils ont permis de vous sortir de l’ombre et de l’anonymat, en vous projetant au grand jour, au devant la scène politique nationale et internationale. Aussi, pour créer/changer, une Mosquée ou une Chapelle, il faut d’abord croire en DIEU, mais non parce qu’on croit à une injustice de l’Imam ou du Curé. “Quand le passé n’éclaire plus l’avenir, l’esprit marche dans les ténèbres.” Alexis de Tocqueville..

Aliou Ndao FALL