Alioune Tine plaide la participation de Sonko à la présidentielle de 2024

Après la décision du Président Macky Sall de ne pas briguer un troisième mandat, Alioune Tine estime qu’il doit poser un autre acte, pour une élection présidentielle inclusive. Invité de «Rfm matin» hier, le fondateur du think thank Afrikajom Center a plaidé la participation de Ousmane Sonko à la Présidentielle de 2024. Le défenseur des droits de l’Homme, qui a salué «la compréhension et les efforts» qui vont permettre à Khalifa Sall et à Karim Wade d’être candidats, appelle le Président Sall à poursuivre cette dynamique pour que Sonko soit candidat en 2024.

Alioune Tine, qui reconnaît que la décision du chef de l’Etat de ne pas être candidat a fait baisser la tension, est convaincu que la participation de Sonko à cette échéance électorale sera «synonyme de paix, de sérénité et de stabilité». De même, plaide M. Tine, «cette décision soulagerait beaucoup et permettrait d’engager la véritable compétition entre les différents candidats». D’autant plus que, fait remarquer Alioune Tine, «dans ce pays et dans l’opposition, Ousmane Sonko fait partie des gens les plus représentatifs».

Le fondateur d’Africajom Center, qui a salué la décision du Président Sall de renoncer à une troisième candidature, l’appelle à achever «en apothéose son mandat en réconciliant les Sénégalais qui auront la chance de choisir librement leur candidat». «Tout le monde attend ce renforcement de la paix et de la sécurité, et on ne peut pas l’avoir s’il décide d’écarter un candidat comme Ousmane Sonko», a-t-il insisté sur Le Quotidien.

Arrivé troisième à la Présidentielle de 2019, Ousmane Sonko risque d’être inéligible pour l’élection de 2024. Le leader du parti Pastef a été condamné dans une affaire de diffamation l’opposant au ministre Mame Mbaye Niang à 6 mois de prison avec sursis et 2 ans ferme pour corruption de la jeunesse dans l’affaire Sweet Beauté.