Emigration clandestine : Mimi Touré « fustige l’attitude des autorités »

En conseil des ministres, le président Macky Sall s’est prononcé sur le phénomène de la migration qui a repris ces derniers temps. En effet, elle a demandé au gouvernement d’intensifier les contrôles au niveau des zones et sites potentiels de départ, mais également de déployer l’ensemble des dispositifs de surveillance, de sensibilisation et d’accompagnement des jeunes en renforçant les programmes publics de lutte contre l’émigration clandestine.

Interpellée sur la question, Aminata Touré a dit avoir mal en tant que mère et honte en tant qu’ancien responsable administratif. « On doit tout faire pour que les jeunes restent dans le pays. D’ailleurs, je fustige l’attitude des autorités. L’Etat doit avoir pitié pour les familles. Au lieu de polémiquer avec les autorités espagnoles, l’Etat devrait se rapprocher d’elles pour en savoir beaucoup plus », a dit Aminata Touré lors de l’entretien spécial que le groupe Emedia accorde aux candidats déclarés à l’élection présidentielle.

Selon elle, le problème c’est une faillite de plusieurs régimes. « On doit croire en nous. On doit restaurer le mérite au sein de l’appareil d’Etat. Pour certains postes comme le ministère des finances, la justice, les forces armées, les ministres régaliens ne doivent pas faire de la politique. On doit faire une politique de développement pour les jeunes », plaide-t-elle.