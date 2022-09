On tend inéluctablement vers la disparition des partis de gauche qui n’a pas pu former la relève. Pour le fondateur d’Afrikajom center, Alioune Tine, on va vers la lente et progressive disparition d’une gauche sénégalaise vieillissante qui n’a pas su créer les outils politiques, idéologiques et culturels pour son renouvellement.

En plus, la Gauche est victime de la démocratie électorale et de la quête des places où elle joue les supplétifs, analyse Alioune Tine dans les colonnes de L’As.