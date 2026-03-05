Alpha Thiam : « La rationalisation du secteur parapublic est un pas décisif vers un État plus performant »

Le Conseil des ministres de ce mercredi pourrait marquer une étape importante dans la transformation de l’administration sénégalaise. En annonçant une vaste rationalisation du secteur parapublic, le gouvernement engage une réforme qui dépasse la simple réorganisation administrative pour s’inscrire dans une dynamique plus large de modernisation de l’action publique.

Portée par le Premier ministre Ousmane Sonko et inscrite dans la vision stratégique du président de la République Bassirou Diomaye Faye, cette initiative traduit une volonté affirmée de bâtir un État plus agile, cohérent et orienté vers la performance.

Pour Alpha Thiam, Directeur général de l’ADEPME, cette réforme représente bien davantage qu’un simple ajustement institutionnel. « C’est une étape déterminante dans la construction d’un État moderne, capable de porter efficacement la vision d’un Sénégal juste, prospère et souverain », affirme-t-il.

La décision de supprimer 19 agences publiques s’inscrit dans une volonté de clarification de l’organisation administrative. Au fil des années, la multiplication de structures parapubliques a parfois conduit à des chevauchements de missions, une dispersion des ressources et une dilution des responsabilités.

En s’attaquant à cette complexité institutionnelle, l’exécutif semble faire le choix d’une action publique plus lisible et plus efficace. Selon Alpha Thiam, cette orientation traduit la détermination des autorités à engager des réformes structurelles profondes, en cohérence avec les Plans de Réformes de l’État et de ses Structures (PRES) ainsi qu’avec l’Agenda national de transformation.

« Cette réforme marque une transition d’une administration centrée sur la gestion vers une administration tournée vers la performance, avec des résultats mesurables et un impact concret pour les citoyens et l’économie », souligne-t-il.

Au-delà de la simple rationalisation des structures, cette réforme pourrait ouvrir la voie à un renforcement du rôle stratégique de l’État.

D’abord sur le plan institutionnel, à travers une clarification des missions et une meilleure coordination entre les différentes structures publiques.

Ensuite sur le plan économique, en dotant l’État d’instruments plus efficaces pour accompagner la transformation productive du pays et soutenir la montée en puissance des entreprises nationales.

Mais la réussite d’une telle réforme repose également sur la qualité des ressources humaines. Le penseur français Jean Bodin rappelait déjà que : « Il n’est de richesse que d’hommes. »

Dans cette perspective, la rationalisation engagée pourrait aussi favoriser une modernisation des processus de recrutement au sein des agences publiques, notamment à travers des appels à candidatures plus transparents et compétitifs pour les postes stratégiques.

Une telle dynamique pourrait également ouvrir davantage les institutions publiques aux compétences de la diaspora sénégalaise, riche d’expériences acquises dans les grandes organisations et entreprises internationales.

Pour Alpha Thiam, la transformation de l’État passe nécessairement par cette exigence de qualité dans la gestion du capital humain. « La construction de champions économiques et institutionnels repose d’abord sur la qualité du capital humain. Il faut oser miser sur les compétences et placer les bonnes personnes aux bonnes places. »

La rationalisation du secteur parapublic pourrait ainsi devenir l’un des leviers majeurs pour bâtir une administration plus performante, capable d’accompagner les ambitions de transformation du Sénégal.

Dans un contexte international marqué par une compétition économique et technologique accrue, l’efficacité de l’action publique devient un facteur déterminant de développement.

Pour Alpha Thiam, la réforme engagée ouvre précisément cette perspective. « En renforçant la cohérence institutionnelle, en maîtrisant les charges publiques et en valorisant les compétences, cette réforme crée les conditions d’un État plus stratégique et davantage tourné vers l’impact. »

Pour plusieurs observateurs, cette initiative pourrait constituer l’une des premières concrétisations de la vision de transformation portée par les nouvelles autorités. L’objectif affiché : construire un Sénégal plus juste, où la transparence et la méritocratie guident l’action publique ; un Sénégal plus prospère, capable de soutenir des entreprises nationales solides et compétitives ; et un Sénégal plus souverain, doté d’un État stratège et performant.

En engageant cette rationalisation du secteur parapublic, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko semblent ainsi poser une nouvelle pierre dans l’édifice de la transformation de l’État.

Pour Alpha Thiam, le cap est clair : « La transformation d’un pays commence par la transformation de son État. Cette réforme constitue un pas important vers un Sénégal plus efficace, plus ambitieux et résolument engagé dans la réalisation de sa vision nationale. »