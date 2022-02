Aly Saleh révèle trois grosses pointures pour le poste de PM

Deux grandes figures politiques de poids et une grande personnalité de choix sont pressenties pour occuper le poste de premier ministre. Selon nos sources, la dernière citée se trouve être Aminata Niane, ancienne directrice générale de l’Apix sous Wade qui était en charge de tous les grands chantiers de l’Etat, à l’époque très proche de Macky Sall Premier Ministre d’alors.

Si cette dernière a gagné le respect et l’estime du patron du Palais de la République, l’enfant du Djolof, ancien ministre de l’intérieur et ancien ministre des mines et de l’industrie, Aly Ngouye Ndiaye, qui a brillamment remporté les locales dans son fief, lui bénéficie du soutien total de Touba en l’occurrence celui du Khalife général des mourides mais aussi de la communauté.

L’autre grosse pointure et pas des moindres, c’est l’actuel coordonnateur national de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar et ancien ministre des finances et du plan, Ahmadou Ba. Une situation inconfortable et serrée pour le Président Sall.

Pour le choix des hommes, d’autres membres du gouvernement veulent rester à leur place comme Abdoulaye Daouda Diallo qui veut conserver son poste de ministre des finances alors que Me Malick Sall risque de céder sa place à Me Omar Youm au ministère de la justice pour se retrouver aux forces armées. L’on annonce aussi de nouvelles têtes comme Alioune Badara Ly et trois autres jeunes de l’Alliance pour la République qui vont faire leur entrée dans le gouvernement.

Pape Malick Ndour président du conseil départemental de Guinguinéo, Thérèse Faye Diouf Coordonnatrice du Fongip, Ansoumana Sané maire de Sindia sont aussi pressentis. Deux libéraux comme Pape Diop et Me Madické Niang seraient pressentis dans la nouvelle formation gouvernementale.

Nous vous reviendrons sous peu pour d’autres révélations.