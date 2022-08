Amadou Ba (Pastef) dit ce qui arrivera si l’opposition est majoritaire

Juriste et cadre de Pastef, Amadou Ba revient sur la question du prochain Premier ministre à l’heure où Benno et l’inter-coalition Yaw-Wallu s’affrontent sur le terrain des chiffres. Interrogé par Bés Bi, M. Ba, qui parle de majorité relative, n’a pas écarté l’idée d’une probable installation d’un leader de l’opposition sur le fauteuil de la primature.

Sur le vif du sujet, l’une des têtes pensantes du Pastef se veut catégorique. « En toute évidence, toute coalition de l’opposition qui a la majorité va forcément réclamer le poste de Premier ministre. Et maintenant, tout dépendra de la majorité dont on parle. S’il s’agit, par exemple, de la majorité absolue, on pourra presque l’exiger. Et présentement avec les majorités relatives qui se dégagent, le président pourra proposer un gouvernement d’union nationale en laissant le poste de Premier ministre à l’opposition ou à lui-même, mais en lui réservant des postes de souveraineté. Donc, après, tout se joue sur celui qui détient la majorité. Si elle revient à l’opposition, le chef de l’Etat ne pourra imposer son Premier ministre. Et vu qu’il ne peut pas dissoudre l’assemblée nationale avant 24 mois à partir de l’installation du parlement, donc forcément il n’y aura pas de gouvernement », clame Amadou Ba, le membre du Mouvement national des cadres de Pastef (Moncap).

Et à l’absence de gouvernement, poursuit-il, le président ne peut pas gouverner par ordonnance. Il s’explique, au bout du fil : « Parce que les ordonnances doivent être autorisées par l’assemblée nationale et validées par elle après. Donc, cela fait que c’est risqué de se lancer dans des conjectures. Le principe, c’est que si on n’a la majorité forcément on aura la présidence de l’assemblée nationale. Cependant, même dans la situation actuelle, le plus important dans une législature ce n’est pas juste l’adoption de lois simples. C’est aussi l’adoption de lois organiques. Or, pour adopter une loi organique, il faut quand même le 3/5 des voix. » Lire la suite en cliquant ICI