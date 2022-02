Amadou Bâ Premier Ministre…une chance pour le Benno Bokk Yaakar

La vague Ousmane Sonko continue d’élargir ses bases dans l’espace politique sénégalais. La preuve par mille ; lors des locales, sa coalition Yéwwi Askane Wi a fait un pas de géant en gagnant beaucoup de mairies. Une victoire éclatante qui permet à Sonko et ses alliés d’avoir plus d’appétit sur en prélude des élections législatives prévues dans 6 mois.

Malgré le fait que le président Macky Sall revendique la légitimité de la coalition Benno Bokk Yaakar, les signes avant-coureurs d’une descente aux enfers sont bien visibles combinés avec des ministres qui ne sont pas à la hauteur des attentes des populations. La perte de grandes villes comme Dakar la capitale, Thiès, Ziguinchor entre autres constitue un élément important et déterminant dans la course car la cherté du loyer, les scandales à répétition ces derniers temps imputées à des personnalités proches du pouvoir sont autant de preuve malgré le fait que le chef de l’État a pu réaliser d’importantes infrastructures de dernière génération dont le Train Express Régional, le stade du Sénégal qui sera inauguré au courant du mois de février. En tout état de cause, un avertissement verbal pour emprunter le jargon footballistique en cette période de Coupe d’Afrique des Nations de football, semble être donné au président Macky Sall surtout par la jeunesse qui semble acquise à la cause du leader du PASTEF, Ousmane Sonko.

Amadou Bâ comme le Messi

Dès l’annonce du retour du poste de Premier Ministre, beaucoup de sénégalais interrogés semblent porter leur choix sur l’ancien Ministre des Affaires étrangères Amadou Bâ. Et ce choix se justifie sur plusieurs plans. Dans un premier temps, il a le meilleur profil pour conduire la politique gouvernementale. Dans un autre registre, il a la côte auprès des populations et enfin, il force l’estime et le respect du côté de certains opposants farouches au pouvoir.

Porter Amadou Bâ à la station primatoriale peut calmer l’ardeur du principal et redoutable opposant Ousmane Sonko. En terme clair, il pourra trouver les clés d’une paix et d’une stabilité sociale qui feront du bien au pouvoir. Car à quelques encablures de 2024, il faut reprendre les choses en main. Et Amadou Bâ peut être la solution idoine pour faire ce coaching politique.

En tout état de cause, le président Macky Sall a du pain sur la planche et pour choisir, il a intérêt à ne pas rater son choix sinon il aura en face des jeunes loups aux dents longues qui pourraient lui rendre la vie difficile surtout s’ils gagnent les législatives, ce qui va amener une cohabitation difficile à vivre.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn