Amadou Ba va rencontrer les grévistes du Port de Dakar

L’Association des commerçants et industriels du Sénégal a entamé une grève générale, à compter de ce lundi 25 septembre 2023 jusqu’à nouvel ordre. Une grève qui impacte les activités du port de Dakar. Le Premier ministre Amadou Bâ prévoit une rencontre ce mardi, pour régler la situation.

Malgré toutes les tentatives de dissuasion du Premier ministre, les commerçants et industriels du port ont exécuté leur mot d’ordre ce mardi. Mais, ils vont néanmoins rencontrer Amadou Bâ, qui espère décanter la situation.

En effet, les acteurs portuaires dénoncent « l’injustice » dont ils sont victimes de la part de certaines compagnies maritimes et DP World.

Le collectif des acteurs portuaires (transporteurs, commerçants et transitaires etc) a décrété l’arrêt des paiements de toutes opérations portuaires telles que les surestaries et magasinages, les taxes portuaires, les débarquements de marchandises, les déclarations en douane et les droits et taxes au trésor public à compter jusqu’à mercredi en attendant leur rencontre avec le Premier ministre, Amadou Ba.