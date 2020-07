Amadou Gallo Fall parmi les 100 Africains les plus influents en 2020

Le Sénégal peut être fier de certains de ses fils qui le représente dignement. Amadou Gallo Fall fait parti de ses exemples. Le président de la Basketball Africa League a été classé parmi les parmi les 100 africains les plus réputés en 2020 par Reputation Poll International. Ce classement s’est fait avec des critères de sélection basés sur l’intégrité, la visibilité et l’impact, la liste 2020 des 100 africains les plus réputés comprend 47 femmes et 53 hommes de divers secteurs.

Voici l’intégralité de la liste par ordre alphabétique :