Amadou Gueye déclare sa candidature à la mairie de Djiddah Thiaroye Kao

La commune de Djiddah Thiaroye Kao n’a malheureusement pas encore changé de visage, même si l’espoir était là avec l’avènement de l’actuel maire libéral aux commandes.

Mais hélas, la commune souffre toujours des problèmes d’inondation, de délinquance mineure, de drogue, d’agression…

Nous devons prendre notre destin en main et compter sur nos jeunes d’ici et de la diaspora.

C’est à cet effet et fidèle de cette conviction que je vous propose ma candidature aux prochaines échéances électorales.

Né et grandi au quartier Badara Mbaye et étant un pure produit des mouvements associatifs bopp thior, djiokko etc…, j’ai l’intime conviction de pouvoir relever le défit et d’arriver à bout des préoccupations des populations de cette commune.

Osons ensemble gagnons ensemble et gouvernons ensemble

Amadou Gueye secrétaire national en charge de la diaspora et des sénégalais de l’extérieur du parti URV