Ambassade de Tunisie : Guy et Cie ont déposé leurs lettres de protestation

Plus teigneux que Guy Marius Sagna et compagnie, meurt. Gazés et arrêtés samedi dernier par la police alors qu’ils ont voulu déposer une lettre de protestation à l’ambassade de Tunisie au Sénégal pour dénoncer la négrophobie d’État et la chasse aux Africains, ils étaient revenus hier. Le député et Cie ont débarqué vers 15h00 sur les lieux qui étaient sous haute surveillance policière.

Cette fois-ci, les policiers ont fait preuve de diplomatie. Ils ont demandé à Guy Marius Sagna et aux activistes d’aller par deux pour déposer leurs lettres. Dans la note reçue par l’ambassade, le parlementaire, Frapp, Africa first, Sénégal notre Priorité (SNP) condamnent l’utilisation des noirs africains comme boucs émissaires de la crise sociale en Tunisie. Ils ajoutent que cette tentative de manipulation des Tunisiens explique l’utilisation d’un langage raciste et haineux par le Président tunisien à l’endroit des noirs africains.

L’État tunisien xénophobe et négrophobe a ainsi commencé à opprimer, à persécuter et à encourager l’oppression et la persécution des Noirs africains en Tunisie du fait de la couleur de leur peau, écrivent-ils. Et pourtant, les Tunisiens ne sont ni opprimés ni persécutés en Afrique subsaharienne.