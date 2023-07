Amina Sakho : « Mimi Touré a la bouche ensanglantée »

Mimi Touré a la bouche ensanglantée

Depuis que le chef de l’APR lui a enlevé le fromage de Présidente de l’assemblée nationale, Mimi Touré semble avoir perdu le nord.

Telle une fofolle aigrie, elle tire sur tout ce qui bouge, ravale ses vieilles vomissures et se peint en blanche neige.

L’autre est un reflet car en l’autre on ne voit que son image. Mimi Touré, en plus d’être une cleptomane-née, est une fieffée mythomane qui a pris le goût immodéré de cracher sur tout le monde.

Pourtant, le 04 janvier dernier toute la presse reprenait en boucle que : « Dans une lettre confidentielle adressée au chef de l’Etat et parcourue par «L’As», une mission de l’Inspection Générale d’Etat (Ige) dirigée par Pape Ousmane Guèye a fouillé la gestion de Aminata Touré lors de son passage à la tête du Conseil Economique, Social et Environnemental (Cese) et y a décelé des dysfonctionnements au niveau des dépenses. Un montant de 2.136.548.818 milliards de francs CFA décaissé a été orienté vers des destinations inconnues. »

Pas besoin d’être long pour dire et confirmer qu’Aminata Touré est une méchante et vulgaire voleuse qui a fait évaporer dans la nature 2 milliards 136 millions de nos pauvres francs qui auraient pu permettre de construire des écoles et des hôpitaux.

Pour se justifier face à ces accusations gravissimes, Mimi Touré déclarait qu’elle n’était pas la seule voleuse en exigeant « une audition publique collective de l’Inspection Général d’État des trois Présidents du CESE nommés par le Président Macky Sall. »

On lui demande où sont passés les 2 milliards 136 millions FCFA des Sénégalais, elle fait dans le dilatoire en affirmant qu’elle n’est pas la seule cleptomane. La seule question qui vaille Mimi, c’est de savoir où sont passés nos 2 milliards 136 millions FCFA?

Amina Sakho