Présidentielle de 2024 : Ansoumana Dione alerte sur les lobbies étrangers

L’élection présidentielle de 2024 arrive. Et, ce sera, s’il plaît à Dieu, le 25 février. Evidemment, ce rendez-vous électoral est particulièrement important, vu la non-participation du candidat sortant. Ainsi, le chef de l’Etat Macky SALL aura l’honneur de l’organiser pour la transmission du pouvoir à son successeur qui sera librement choisi, de façon assez démocratique et en toute transparence, par les électeurs. Vu les multiples enjeux de ce scrutin si déterminant pour l’avenir de notre nation, nombreux sont les citoyens, les acteurs politiques, économiques, pour ne citer que ceux-là, à avoir déclaré leur candidature et c’est la démocratie.

Pour la première fois de l’histoire politique du Sénégal, il s’agira, non pas de déboulonner le chef d’Etat en exercice. Mais, de choisir parmi les candidats qui seront retenus à cet effet, le cinquième Président de notre République. En clair, ce rendez-vous électoral est celui du peuple. Ainsi, ce sera une occasion pour la presse, l’un des plus grands acteurs de la démocratie, de jouer pleinement son rôle. Il serait donc très intéressant qu’elle ouvre le débat sur les différentes offres programmatiques et non de discréditer certains candidats. D’aucuns parlent même de potentiels candidats, ce qui n’existe pas en démocratie. C’est clair !

Normalement, les différents candidats déclarés devraient pouvoir défiler sur les plateaux de radio et de télévision et cela permettrait aux électeurs de mieux comprendre par rapport à leur choix. Attention, il ne sera pas question de faire de la propagande en faveur de qui que ce soit. Mais, de faciliter aux citoyens d’avoir un aperçu sur les profils et programmes des différents candidats. Mieux, il ne s’agira plus désormais de recueillir les avis des experts. Mais, de faire parler les candidats qui se sont déclarés, le principal objectif étant de faire rayonner notre démocratie. Pour ma part, j’exprime toute ma disponibilité pour de tels débats.

Pour cette élection présidentielle très décisive, personne n’a droit à l’erreur. Ainsi, notre pays étant à la croisée des chemins, notamment, dans un contexte de découvertes pétrolières et gazières, entre autres, nous devons rester assez vigilants pour éviter que notre pays ne tombe entre les mains de puissants lobbies étrangers. Qui sont toutes ces personnalités ayant déclaré leur candidature ? Qu’est-ce qu’elles ont fait au préalable pour le développement de notre pays ? Certaines ont-elles étaient financées en vue de mieux accéder facilement à nos ressources ? Autant de questions auxquelles nous devons avoir des réponses.

Rufisque, le 23 juillet 2023,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), candidat déclaré à l’élection présidentielle de 2024