Aminata Mbengue Ndiaye coupe les vivres à des socialistes

Ousmane Tanor Dieng, alors président du Haut Conseil des collectivités territoriales ( HCCT), avait désigné des personnes appelées « commis extérieurs » à qui il versait mensuellement un appui financier. Ce, même si leur rôle au sein de l’institution n’est pas clairement défini.

Depuis le décès d’OTD, ces gens, qui pour la plupart sont des militants du Parti socialiste, sont orphelins de leur Secrétaire général et bienfaiteur. L’un d’eux, Abdoulaye Gallo Diao, qui s’est confié dans les colonnes du journal Les Échos, a pesté contre la secrétaire générale par intérim du PS, Aminata Mbengue Ndiaye, qui, selon lui, lui en veut pour sa liberté de ton.

« Depuis le 3 septembre 2020, quand j’ai dit qu’avec le coronavirus, le décès d’OusmaneTanor Dieng et l’hivernage, notre parti ne fonctionne plus que dans les groupes Whatsapp, l’appui qui me revenait a été coupé », soutient le sieur Diao. Qui poursuit: « L’autre chose qui pourrait motiver son acte est que je suis Serigne Mbaye Thiam », lâche-t-il.