Aminata Sakho répond à Mody Niang : « Me Wade est un don du ciel »

S’en prendre au Président Wade tel semble être le seul crédo de Père Mody Niang. Ses vomissures du dimanche exaltent le mal être d’un homme perdu dans ses délires schizophréniques.

Monsieur Niang, rien ni personne ne peut entacher ce que le Président Wade a entrepris pour le Sénégal car ses réalisations sont palpables et sautent à l’oeil nu.

Les étudiants vous diront que le Président Wade est celui qui leur a construit 03 universités. Les élèves vous répondront que c’est grâce à Me Wade que 3199 lycées ont vu le jour dans tous les coins et recoins du pays. Les enseignants vous diront que le Président Wade est celui qui a fait passer leur indemnité de logement de 35 000 à 60 mille Fcfa. Me Wade a non seulement modernisé l’économie mais il a également amélioré le revenu par tête d’habitant des Sénégalais. L’indemnité compensatoire octroyé au professeur qui n’existait pas en 2000 est passé grâce au Président Wade à 60 000 Fcfa. La prime de contrôle d’engagement pédagogique qui n’existait pas pour les professeurs a été fixé par le professeur agrégé Wade à 150 mille fcfa.

Vouloir vouer aux gémonies ce bienfaiteur ne vous grandira jamais monsieur Niang. Me Wade est gravé à tout jamais dans le coeur des Sénégalais. Il n’a pas attendu son arrivée au pouvoir pour étaler sa générosité. Bon nombre de Sénégalais ont vu Me Wade alors opposant leur offrir un toit.

Me Wade est l’incarnation parfaite de la munificence. Un homme qui prend du plaisir à aider ses semblables sans rien attendre en retour. D’ailleurs, Serigne Mountakha Mbacké ne rate jamais l’occasion de lui rappeler les 5,8 hectares offerts pour l’érection de la mosquée Massalikoul Jinaan.

Vouloir peindre son magistère en rouge revient à vouloir falsifier l’histoire. Me Wade est pour le Sénégal ce que Ghandi fut pour l’Inde, ce que Mandela fut pour l’Afrique du Sud et Martin Luther King pour les USA. Me Wade est un don du ciel que tout bon Sénégalais doit une fière chandelle.

Aminata Sakho

Présidente du Mouvement Karim Président