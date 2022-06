Aminata Tall secoue le « Macky »…Elle frappe un ministre du gouvernement

Aminata Tall a eu plusieurs vies. Au sommet. Elle y est parvenue par la force de son caractère et son leadership qu’elle a crânement imposés au milieu d’hommes ambitieux et pouvoiristes qui ne lui ont rien donné. Elle a ainsi depuis les années quatre-vingts siégé à la table des conseils des ministres des différents régimes qui se sont succédé au Sénégal, avec la même efficacité réhaussant son charme naturel de dame de classe incarnant avec toute sa splendeur le prestige de l’Etat, au point qu’elle fut l’égérie incontestée du PDS, élevée à ce privilège par Me Wade lui-même.

Aminata Tall a ainsi été la seule maire au Sénégal à avoir eu l’honneur suprême d’accueillir un Président de la République venu présider son conseil municipal, avec toute la solennité de l’institution qu’il incarne, achevant par-là d’inscrire son nom au palmarès des fils de la Nation privilégiée par l’Histoire, mais tout aussi méritants par la constance de leur engagement et de leur détermination à marquer de leur empreinte la vie politique et sociale de leur terroir.

Pourtant, il n’y a jamais eu ni marque d’attention ni traitement privilégié qui ont empêché Aminata Tall de rester constante dans ses principes au point de trainer la réputation d’une femme au caractère difficile. Elle a assumé ce trait de sa forte personnalité, renforcée dans ce comportement par la légitimité conférée par sa base historique encore attachée à elle aujourd’hui comme au premier jour, ce qui la rend incontournable sur l’échiquier politique nationale, et tout autant à Diourbel.

Ainsi, quand Me Wade par un malheureux concours de circonstances décida de la limoger de son poste de toute puissante secrétaire générale de la Présidence, elle se rebiffa, entra en rébellion et prit bravement le chemin du Macky où elle entra avec armes et bagages, et contribua avec éclat à sa victoire en 2012.

Femme de valeurs, de vertus et de principes, elle entreprit dès lors de massifier l’APR et de couver l’éclosion des futurs leaders de la scène politique qui continuent sous son auspice de servir admirablement la République, et de renforcer les bases politiques de Macky Sall.

Aminata Tall est une icône de la vie politique nationale qui n’a plus rien à prouver. Sa sagesse, son expérience et son patriotisme en font une personne ressource indispensable à son pays. Ceux qui dans la hâte ont attaqué ses propos en la taxant d’aigrie revancharde parce qu’elle sortirait du bois au mauvais moment, pour étaler sa frustration de ne plus être au cœur du système n’ont absolument rien compris, et d’ailleurs rien dans leur parcours politique ne justifie cette salve d’attaques insolemment impertinente contre Aminata Tall.

Dame Diop pour ne pas le nommer est l’éternel looser de Diourbel. Il a perdu toutes les batailles politiques qu’il a conduites à Diourbel, depuis 2012. Malgré l’armada de directeurs nommés pour appuyer son leadership politique à Diourbel, il s’est lamentablement fait laminer encore par le Maire sortant Malick Fall qui n’aura fait qu’une bouchée d’eux, aux dernières élections locales.

Son incompétence est un des freins à la visibilité de la politique du Président Macky Sall dans le domaine de la jeunesse, malgré les chiffres démagogiquement maquillés par son fantasque directeur de l’emploi désormais en déloyale défiance contre lui, plus que jamais isolé dans un ministère qu’il pilote à vue, sans même une lettre de politique sectorielle comme tableau de bord.

La sortie de Dame Diop a seulement eu le mérite d’étaler son désespoir insondable, car il sait que ses jours au gouvernement sont comptés, puisqu’une victoire de Fatou Diané au soir des Législatives signerait sa mort politique !

Et cette dame a les moyens de son ambition dévorante : elle croit en son étoile qu’elle compte bien faire briller très haut au-dessus des mosquées de son bastion dont les minarets pointent dans la direction de sa victoire annoncée, pour laquelle elle est prête à tout !

C’est donc dire qu’occasion ne pouvait être plus belle pour Dame Diop de sauter à la gorge d’Aminata Tall, pour donner des gages d’engagement à un Président Macky Sall qui sait depuis longtemps que son homme de paille à Diourbel est décidément un pétard mouillé !

Aminata Tall quant à elle est plus que jamais, comme par le passé, dans son rôle : le sage au pied de l’arbre voit dans les feuillages ce qui échappe au jeune au faîte de l’arbre.

Aminata Tall est une républicaine. Elle est une patriote. Elle sait que le Sénégal nous survivra tous. Elle sait qu’« à vaincre sans périls on triomphe sans gloire ». Elle a trop d’estime envers le Président pour regarder Macky Sall, coupé de ses compagnons authentiques et véridiques, se complaire dans une combine sans honneur pour remporter des élections alors qu’il est largement majoritaire au Sénégal.

Aminata Tall a dit la vérité. Celle que ne veulent entendre ni Dame Diop, ni la clique à Mahmoud Saleh ni les lobbyistes du système qui ont isolé le Président Macky Sall et le manipulent pour leur propre agenda.

Dame Diop sait qu’il est fini, d’autant plus qu’il se susurre que la dame du Baol aurait décidé de soutenir Fatou Diané aux législatives.

Sa chute est inéluctable.

Et pour finir sur Aminata Tall, tout le Sénégal lui reconnait au moins une qualité : elle n’a jamais mené un combat, encagoulée. Quant au timing, c’est de son ressort personnel !

Que ceux qui l’attaquent le fassent donc sur les propos qu’elle a prononcés, et l’opinion publique, « ce gouvernement de la majorité invisible », jugera !

La Rédaction de xibaaru