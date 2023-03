Aminata Touré : « On regrette vraiment que Marine Le Pen soit venue »

A la suite de la controverse suscitée par la lettre ouverte de l’ancien Premier ministre, Cheikh Hadjibou Soumaré, Aminata Touré, leader du mouvement Mimi 2024 a réagi. Mimi qui s’est confiée à un site repris par Le Quotidien, est d’avis que «cette information surprend tout le monde. C’est une question, mais si elle (Ndlr : Marine Le Pen, présidente du Rassemblement national) n’était pas venue, si le Président Macky Sall ne l’avait pas reçue, on n’en serait pas là». Mimi Touré poursuit pour faire dans la précision en soutenant : «C’est un ancien Premier ministre qui parle, l’ancien président de la Commission de l’Union économique et monétaire ouest-africaine. Donc, j’imagine qu’il sait de quoi il parle. Je considère qu’il y aura réponse à cette question-là.»

«Vous avez des causes et leurs effets. Comme je l’ai dit, elle n’avait pas à venir au Sénégal, elle n’avait pas à être reçue par le président de la République. Et la conséquence, vous avez aussi un Président tunisien (Ndlr : Kaïs Saïed) qui pense qu’il peut se mettre à insulter les Africains sans problème. Puisque celle qui le fait et qui a bâti son fonds de commerce sur les attaques racistes, les attaques contre l’Islam, est reçue par le président de la République, qui a été président de l’Union africaine, il peut se le permettre», ajoute la candidate déclarée à l’élection présidentielle de 2024.

«On regrette vraiment qu’elle soit venue. Moi-même, je me suis excusée en tant que Sénégalaise. Parce que vous recevez des coups de fil de partout et on vous interpelle là-dessus (…)», conclut Aminata Touré.

La venue de la présidente du Rassemblement national français continue ainsi de diviser la classe politique sénégalaise. Après Aminata Touré, qui s’était arrêtée sur la forme, c’est au tour de Cheikh Hadjibou Soumaré de s’attaquer au fond. Sous forme de 4 questions, l’ancien Premier ministre du Sénégal a demandé à Macky Sall de s’expliquer sur l’argent qu’il aurait donné à Marine Le Pen.