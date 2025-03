Amnistie : Madiambal Diagne plaide pour l’abrogation totale de la loi

La question de la loi d’amnistie de 2024 continue de faire débat au Sénégal. Dans une récente prise de position, Madiambal Diagne, a exprimé son désaveu face à la proposition d’abrogation partielle de cette loi, portée par le député Amadou Ba du parti Pastef. Pour lui, le seul combat valable est celui de l’abrogation totale de la loi.

Voici l’intégralité de sa réaction :

Le combat doit porter exclusivemet sur l’abrogation totate

De nombreux amis souhaitent m’associer à une campagne contre ce texte. J’ai refusé de le faire pour essentiellement deux raisons.

1. Une mobilisation du genre 23 juin 2011 sera un alibi pour le pouvoir de retirer le texte du député Amadou Ba de Pastef et la loi resterait intacte. Ce qui me semble être de l’intérêt des plus hautes autorités de l’Etat. Or, cette loi ne devait pas exister et doit être totalement bannie. Le combat doit être porté exclusivement pour l’abrogation totale de la loi d’amnistie, comme du reste l’avait préconisé le député Thierno Alassane Sall.

2. Si d’aventure la loi portée par Pastef passe, j’estime que la responsabilité sera celle des magistrats et des FDS, qui se verraient ainsi faire hara kiri. Chacun devra porter sa part du combat contre l’injustice. Comment accepter que ceux qui ont défendu la République soient considérés comme les bourreaux, et les fauteurs de troubles des héros indemnisables? J’estime qu’il faut laisser Pastef suivre sa logique jusqu’au bout.

Madiambal Diagne