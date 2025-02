Amnistie : Thierno Alassane Sall charge Sonko et son gouvernement

Face à la presse ce lundi 24, Thierno Alassane Sall a abordé de nouveau la situation du pays. Et dans ses propos, le leader de la République des Valeurs a vivement critiqué la gestion financière du gouvernant du Premier ministre, Ousmane Sonko. Il l’a accusé d’avoir trompé les Sénégalais avec des promesses et dénoncé un manque de cohérence dans les engagements de Sonko.

Voici l’intégralité de son communiqué :

Mesdames et Messieurs les journalistes, chers compatriotes,

Chers journalistes, merci d’être présents aujourd’hui. Votre rôle est crucial :

Informer, interroger et confronter le discours officiel à la réalité. Et cette réalité, c’est celle d’un pays plongé dans l’incertitude, qui doit beaucoup à l’amateurisme d’un pouvoir naviguant à vue, refusant le débat républicain, ne respectant pas ses engagements et méprisant toutes les mises en garde.

La presse a été la première victime des politiques de rupture version PASTEF, qui ne sont rien d’autre qu’une volonté de museler les voix libres et indépendantes.

Mesdames, Messieurs,

Le pays tout entier retient son souffle : l’alternance si désirée, si chèrement payée et obtenue avec panache va-t-elle, après seulement 11 mois, virer au cauchemar éveillé ? La dernière intervention du Premier ministre à l’Assemblée nationale, annonçant encore plus d’austérité dans un pays si désespéré que ses jeunes tentent l’aventure « Barça ou Barsax », a créé la sidération dans l’opinion.

À la République des Valeurs, nous avions prévenu. Après l’accouchement chaotique de l’Agenda 2050, nous avions souligné qu’il ne contenait que des pages blanches pour les années 2025 et suivantes. J’avais écrit que l’exécutif Sonko-Diomaye ne saurait nous donner rendez-vous en 2029, voire en 2050, sans détailler concrètement ce qu’il comptait faire en 2024 et 2025 pour soulager les souffrances insoutenables des Sénégalais. Force est de constater qu’en plus d’avoir perdu dix mois sans réforme majeure, le gouvernement s’apprête à jeter à la corbeille le budget 2025, dont l’exécution vient à peine de commencer, pour s’engager dans un plan d’austérité pudiquement baptisé « plan de stabilisation ». C’était le seul destin possible pour un Agenda 2050 conçu dans l’improvisation, avec pour principal objectif l’effet d’annonce.

Comme l’avait souligné un expert lors du lancement de cet agenda, un plan de transformation structurelle conçu sans l’apport des forces vives de la nation, notamment la société civile, est voué à l’échec.

Après ce faux départ, le régime fait un revirement de 180 degres. Le Premier ministre s’apprête à rencontrer les syndicats et autres partenaires sociaux, non pour rectifier ses erreurs, mais parce qu’il est dos au mur et n’a plus d’autre choix. Il a besoin de la bienveillance des syndicats pour faire accepter les mesures drastiques qui s’imposent à son gouvernement.

L’ampleur du désastre en chiffres :

Explosion du service de la dette publique , qui représente désormais 40 % des dépenses budgétaires. Il atteint un niveau vertigineux de 3 855 milliards de FCFA pour la seule année 2025. Cela signifie que le gouvernement doit mobiliser en moyenne 321 milliards de FCFA par mois pour rembourser la dette du régime précédent.

, qui représente désormais 40 % des dépenses budgétaires. Il atteint un niveau vertigineux de pour la seule année 2025. Cela signifie que le gouvernement doit mobiliser en moyenne pour rembourser la dette du régime précédent. Contradictions sur la dette : malgré tous les discours sur son poids excessif, l’État est contraint de contracter de nouveaux emprunts records : 4 574 milliards de FCFA cette année.

: malgré tous les discours sur son poids excessif, l’État est contraint de contracter Masse salariale en hausse , mais au lieu d’une analyse sérieuse, prenant en compte les régimes de privilèges, le Premier ministre s’attaque indistinctement aux médecins et aux bénéficiaires de fonds communs et autres arrangements entre amis.

, mais au lieu d’une analyse sérieuse, prenant en compte les régimes de privilèges, le Premier ministre s’attaque indistinctement aux médecins et aux bénéficiaires de fonds communs et autres arrangements entre amis. Licenciements massifs , sans approche concertée ni alternatives viables, touchant des milliers de nos concitoyens. Ceux qui avaient promis de l’emploi à la jeunesse procèdent aujourd’hui à des licenciements en masse, faisant planer la menace d’un chômage plus grave encore avec le plan de rigueur annoncé.

, sans approche concertée ni alternatives viables, touchant des milliers de nos concitoyens. Ceux qui avaient promis de l’emploi à la jeunesse procèdent aujourd’hui à des licenciements en masse, faisant planer la menace d’un chômage plus grave encore avec le plan de rigueur annoncé. Coût de la vie insoutenable pour des millions de Sénégalais.

pour des millions de Sénégalais. Colère des partenaires sociaux.

L’affaire du décret perdu qui braque le SAES : est-ce de la duplicité ou de l’incurie? Un gouvernement qui perd un décret n’est pas sérieux. Mais un gouvernement qui, depuis plus de six mois , n’arrive pas à réimprimer et signer un texte ayant fait l’objet de tous les accords, n’est pas crédible.

qui braque le SAES : est-ce de la duplicité ou de l’incurie? Un gouvernement qui perd un décret n’est pas sérieux. Mais un gouvernement qui, depuis plus de , n’arrive pas à réimprimer et signer un texte ayant fait l’objet de tous les accords, n’est pas crédible. Qu’en est-il de la plainte concernant la probable corruption des magistrats ? Pourquoi un tel silence autour d’un dossier impliquant de hautes autorités chargées de statuer sur la constitutionnalité des lois ? Et qu’en est-il de ma plainte relative à l’ONAS ?

L’amnistie : une manœuvre d’impunité

Une autre question brûlante de l’actualité est la proposition de loi sur l’abrogation de la loi d’amnistie.

L’amnistie n’a jamais été une revendication populaire. Elle n’était ni un acte sincère ni une démarche responsable au service de la réconciliation nationale. Elle visait plutôt à garantir l’impunité à des individus ou entités, ajoutant ainsi aux crimes commis un crime impardonnable pour une société : l’amnésie forcée.

C’est pourquoi nous avons déposé un projet d’abrogation totale de cette loi. Car la justice ne se balaie pas sous le tapis. Parce que la mémoire des victimes et des blessés ne se marchande pas.

Les faits sont encore vivaces dans nos mémoires et le resteront pour toujours. Et la demande de tout un peuple pour la vérité et la justice s’intensifie, comme en atteste la réaction massive à la proposition de loi d’abrogation.

La panique au sein de PASTEF

L’initiative de la loi appartient concurremment au gouvernement et au Parlement. Toute partie concernée a disposé de suffisamment de temps pour déposer un projet.

Or, après mon initiative – conforme aux engagements de la coalition Senegaal Kese –, l’opinion observe, sidérée, la réaction de PASTEF.

D’abord, des hauts responsables du parti au pouvoir, députés de surcroît, ont tenté de nier le droit à tout autre député de déposer une proposition de loi visant à abroger l’amnistie.

Face au soutien massif de l’opinion et à l’incrédulité suscitée par cette posture politicienne, PASTEF a changé de tactique : ils prétendent désormais que deux propositions de loi auraient déjà été déposées.

C’est évidemment faux. Même les oiseaux aux alentours de l’Assemblée nationale auraient entendu le fracas des commentaires et autoglorifications de PASTEF si cela était vrai.

Des indemnisations opaques

Pendant ce temps, des indemnisations sont versées en toute discrétion. Qui décide de ces compensations ? Sur quelles bases ? Dans un pays sérieux, seule la justice serait compétente pour statuer.

Mais ici, ce sont des officines administratives sous la coupe de PASTEF qui décident qui doit être indemnisé et à quel niveau. L’opacité aurait été totale si certains militants frustrés n’avaient pas éventé l’affaire.

Quelle République !

Un régime pris à son propre piège

Ce qui est cynique dans cette affaire, c’est que ce régime a bâti son ascension en dénonçant les pratiques qu’il applique aujourd’hui avec la même brutalité.

Il dénonçait l’opacité ? Il gouverne dans l’ombre.

Il prônait la justice ? Il protège aujourd’hui l’impunité.

Il promettait la rupture ? Il recycle les méthodes du passé.

Nous avons face à nous un gouvernement qui mène le Sénégal vers un avenir incertain et qui, pire encore, refuse d’écouter ceux qui lui rappellent ses propres promesses.

Il est temps, pour nous tous, d’ouvrir les yeux.

Mon devoir, en tant que représentant du peuple et républicain, n’est pas de vendre des illusions, mais de dire la vérité.

L’amnistie doit être totalement abrogée.

Les responsabilités doivent être établies. La justice doit être rendue.

Parce que c’est une exigence morale.

Parce que c’est ce que le Sénégal attend et mérite.

J’y veillerai !

Je vous remercie.