L’alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (Asas), Sutsas-Sudtm-Sat Santé/D-Cnts Santé-Sat/Cl (And Gueusseum) est en grève de 96 heures, à partir de ce lundi 21 août. Il y aura 72h de privation de services publics de l’Etat Civil tel que les bulletins et extraits de naissance, de certificats de résidence ou de mariage, sans oublier l’absence de soins dans certaines structures sanitaires municipales.

And Gueusseum tient pour responsable le Premier ministre et son Gouvernement de la détérioration du climat social dans le secteur des Collectivités Territoriales et aussi dans le secteur de la santé et de l’action sociale.

L’Intersyndicale des Travailleurs des Collectivités Territoriales, And Gueusseum réitère son interpellation au Premier ministre pour la tenue de la séance plénière d’harmonisation des augmentations de salaire autant dans les Collectivités Territoriales que dans les Etablissements Publics de santé et les services administratifs du ministère de la santé et soutient sans équivoque ce légitime combat.