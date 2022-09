And Gueusseum dit halte à l’abus de pouvoir de la DGES

HALTE à l’Abus de pouvoir et à la discrimination fallacieuse de la DGES/MSAS !

Et jonction des luttes

Au lieu de s’atteler à mettre fin aux conflits et aux pratiques qui gangrènent les Etablissements publics de Santé en boostant la réforme hospitalière qu’elle malmène « inconsciemment » en permanence, Le Dantec en est un exemple vivant, la Directrice générale des Etablissements de santé (DGES) s’illustre encore négativement en produisant une lettre discriminatoire privant des catégories d’agents d’augmentations de salaire.

And Gueusseum de rappeler que le Protocole d’accords Gouvernement-syndicats de la Santé auquel elle fait référence dans sa lettre en date du 12 septembre 2022 n’évoque pas expressément le décret n°2018-1430 contrairement à ses manœuvres restrictives et privatives d’indemnités à son personnel par une interprétation manquant totalement de générosité. A cet effet, il est demandé à tous les camarades de se rendre compte que les combats par procuration doivent s’arrêter parce qu’ils ont adhéré à un syndicat pour se défendre et non pour être défendus et d’engager les batailles locales à la suite des acquis d’envergure nationale obtenus de hautes luttes.

C’est le lieu de rappeler qu’autant pour l’application du décret portant Statut du personnel signé en 2016, l’octroi de la motivation nationale aux agents élagués des EPS que pour la signature de l’arrêté portant répartition des ressources du CDS, la Fonction publique territoriale et l’érection des Directions régionales de la Santé et de l’Action sociale, la lutte sans répit doit s’organiser au niveau régional et local pour leur matérialisation avec l’encadrement du niveau national.

Dans la même veine, à la suite d’une rencontre avec les plénipotentiaires de l’intersyndicale des collectivités territoriales et prenant à témoin l’opinion publique nationale et internationale, après avoir modifié son premier plan d’actions à cause du grand Magal de Touba et annulé au sit-in du 15 septembre 2022, And Gueusseum confirme la jonction des luttes And Gueusseum-Intersyndicale des collectivités territoriales par la première grève générale des 21-22 et 23 septembre 2022 sur l’étendue du territoire national avec le respect des urgences et du service minimum.

And Gueusseum rend responsables la DGES et les tutelles administratives et techniques que constituent les ministères en charge de la santé, des collectivités territoriales et du développement communautaire du réchauffement du climat social et de ses conséquences, notamment les privations de soins aux malades d’actes d’état civil et de prestations médicosociales ou sanitaires aux populations déjà drastiquement éprouvées par l’inflation, les inondations et l’insécurité par endroit.

Enfin, And Gueusseum après avoir respecté un délai légal de préavis de 30 jours francs (03 aout 03 septembre 2022) sans le moindre accusé de réception et sans le moindre appel, conclut que l’attitude des ministres plus préoccupés par le tardif remaniement est un manque de considération vis à vis d’elle et vis à vis des populations qui feraient les frais d’un conflit évitable.